دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه معدن‌کاری فراسرزمینی با هدف انتقال فناوری و دانش فنی دنبال می‌شد، گفت: با توجه به فاصله قیمت مواد معدنی در داخل کشور با بازار‌های جهانی، تأمین مواد اولیه از طریق این روش، حتی در شرایط عادی نیز صرفه اقتصادی ندارد.

سعید عسگرزاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به راهکار‌های تأمین مواد اولیه کشور افزود: معدن‌کاری فراسرزمینی یکی از چهار راهکار مطرح در این زمینه است، اما با توجه به اختلاف قیمت مواد معدنی تولید داخل با نرخ‌های جهانی، نمی‌توان آن را روشی اقتصادی برای تأمین مواد اولیه دانست.

وی توضیح داد: هزینه تولید سنگ‌آهن در خارج از کشور و انتقال آن به ایران، با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به حدود سه برابر قیمت فعلی معامله این محصول در داخل برسد.

به گفته عسگرزاده، قیمت سنگ‌آهن عرضه‌شده در داخل کشور، پس از تبدیل به دلار، تقریباً یک‌سوم قیمت سنگ‌آهنی است که فولادسازان در چین خریداری می‌کنند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تأکید کرد: تا زمانی که ساختار این صنعت با معیار‌های بازار جهانی رقابت‌پذیر نشود، بهره‌وری افزایش نیابد و قیمت مواد اولیه به سطحی نرسد که واردات آن در صورت نیاز توجیه اقتصادی داشته باشد، معدن‌کاری فراسرزمینی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین مواد اولیه کشور باشد.

عسگرزاده با تأکید بر اینکه هدف اصلی از معدن‌کاری فراسرزمینی، انتقال فناوری بود، گفت: تحریم‌ها دسترسی کشور به فناوری‌های روز دنیا را محدود کرده بود و شرکت‌های صاحب فناوری نیز برای فروش فناوری‌های پیشرفته به ایران با محدودیت مواجه بودند.

وی افزود: انتقال فناوری صرفاً به خرید تجهیزات و دانش فنی محدود نمی‌شود، بلکه آموزش نیروی انسانی و فراهم شدن امکان استفاده مؤثر از فناوری‌های جدید را نیز در بر می‌گیرد.

عسگرزاده ادامه داد: بر این اساس، انتظار می‌رفت با فعال شدن مؤثر معدن‌کاری فراسرزمینی، امکان بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در کشور‌های دیگر فراهم شود و نیرو‌های ایرانی نیز با آموزش و کسب تجربه، دانش فنی لازم را به کشور منتقل کنند.

وی تصریح کرد: تحقق این رویکرد می‌توانست به تحول در بخش معدن کشور کمک کند و بخشی از فاصله چند ده‌ساله ایران با فناوری‌های روز دنیا را کاهش دهد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان ابراز امیدواری کرد در دوران پساجنگ، با طراحی مدلی برای ارتقای بهره‌وری، زمینه تغییر فناوری و انتقال دانش فنی از مسیر معدن‌کاری فراسرزمینی فراهم شود.



