

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت‌زنی در سطح شهر، به یک مرغداری مشکوک برخورد کردند، افزود: با اعزام تیم بررسی به محل، مشخص شد که یک دستگاه کامیون در حال انجام عملیات تخلیه غیرقانونی در این مرغداری است.

منوچهر نصیری، گفت: بررسی‌ها نشان داد که کامیون مذکور در حال حمل ۱۵ تن ذرت دامی قاچاق و فاقد تمامی مجوز‌های لازم است و مأموران بلافاصله اقدام به توقیف کامیون و محموله کرده و متهم را جهت طی مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی منتقل کردند.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله قاچاق حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری‌های قانونی در حال تشکیل است.