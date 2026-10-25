معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به بزرگترین اتفاق پیش رو در حوزه روستایی استان گفت: تلاش داریم تا پایان سال، تهیه طرح هادی همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار خاتمه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احسان افشین‌فر گفت: تاکنون نزدیک به ۸۹۰ روستای استان، طرح هادی اجرا شده و در یک سال آینده بیش از ۵۰۰ روستای دیگر هم اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته تا امسال بیش از ۴۰ نیروی ناظر به مجموعه روستایی اضافه شده تا اجرا با کنترل و نظارت بیشتری انجام شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع ۳۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، تاکنون تنها نزدیک ۸۹۰ روستا اجرای طرح هادی را در فاز یک تجربه کرده‌اند که شاخص پایینی را نشان می‌دهد.

افشین‌فر گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های بنیاد مسکن، استانداری و دفتر روستایی و سازمان مدیریت استان، تامین اعتبار و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت و مقرر شده در سال جاری ۵۷۰ روستا اجرای طرح هادی داشته باشند و در دو سال آینده ۱۴۰۷، شاخص اجرای طرح هادی در استان به شاخص کشوری نزدیک شود.

وی بیان کرد: از مجموع ۵۷۵ روستا، اکنون اجرای طرح هادی در ۹۶ روستای استان خاتمه یافته و بقیه در مرحله انعقاد قرارداد و اجرای کار هستند. تصمیم بر این است که تا پایان سال مالی آینده ۵۷۰ روستای مصوب اجرا شود.