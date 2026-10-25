به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نبی الله حیدرپور مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان سیرجان گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در کیلومتر ۵ محور سیرجان به کرمان دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، یکی از سرنشینان مادر باردار بوده است که در جریان این حادثه نجات یافت.

گفتنی است: تمامی سرنشینان از اتباع بیگانه بودند و مصدومین هم به صورت سرپایی مداوا شدند.