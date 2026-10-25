مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در اجلاسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی گلستان گفت: دشمن با به شهادت رساندن دانش اموزان مظلوم میناب، مشخص است که با علم و دانش ما عناد دارد.

دشمن با علم و دانش ما عناد دارد

دشمن با علم و دانش ما عناد دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدرت اله نظری اظهار کرد: شهدا مظهر اقتدارند و اقتدار ایران به واسطه شهداست.

او با بیان اینکه راه سعادت، راه و مسیر شهداست افزود: اگر همه در مسیر راه شهدا باشیم ایران مان قوی‌تر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه استان گلستان ۱۱۰ شهید معلم و ۴۹۰ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است از دانش آموزان خواست: از وصعیت نامه شهدا بهره‌مند شوند.

نظری شهدا را مظهر اقتدار کشور دانست و گفت: اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون فداکاری شهداست و آنان به‌عنوان قهرمانان ملی، بخشی از هویت دینی، اعتقادی و ملی ایران به شمار می‌روند.