به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، داغستانی افزود: تامین هزینه مسکن یکی از نیاز‌های مهم خانوار‌های تحت حمایت است و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در کنار سایر خدمات حمایتی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از اجاره‌نشینی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: خدمات این نهاد در حوزه مسکن تنها به پرداخت تسهیلات ودیعه محدود نمی‌شود و احداث و تأمین مسکن، پرداخت کمک‌هزینه اجاره بها، تأمین فضا‌های جانبی مورد نیاز و تعمیر و بهسازی منازل مددجویان را نیز در بر می‌گیرد.

داغستانی خاطرنشان کرد: این خدمات با هدف کمک به تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های نیازمند و کاهش بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان ارائه می‌شود.