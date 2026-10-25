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معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: در حال حاضر پنج هزار و ۵۴۰ خانوار مددجوی کمیته امداد در خراسان شمالی مستاجر هستند که ۹۹۰ خانوار از آنان در مناطق روستایی سکونت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، داغستانی افزود: تامین هزینه مسکن یکی از نیازهای مهم خانوارهای تحت حمایت است و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در کنار سایر خدمات حمایتی میتواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از اجارهنشینی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: خدمات این نهاد در حوزه مسکن تنها به پرداخت تسهیلات ودیعه محدود نمیشود و احداث و تأمین مسکن، پرداخت کمکهزینه اجاره بها، تأمین فضاهای جانبی مورد نیاز و تعمیر و بهسازی منازل مددجویان را نیز در بر میگیرد.
داغستانی خاطرنشان کرد: این خدمات با هدف کمک به تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای نیازمند و کاهش بخشی از دغدغههای معیشتی آنان ارائه میشود.