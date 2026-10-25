اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار بنیاد علوی به طرح‌های خرد و کارگاهی قوچان

اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار بنیاد علوی به طرح‌های خرد و کارگاهی قوچان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده بنیاد علوی در خراسان رضوی در جریان بازدید از طرح‌های کارگاهی شهرستان قوچان گفت:تاکنون ۷ میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های خرد و ۷ میلیارد تومان نیز در قالب طرح‌های کارگاهی پرداخت شده که مجموع حمایت‌های انجام‌شده در این دو بخش به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است.

جهانی افزود:حمایت از طرح‌های خرد و کارگاهی با هدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی، توسعه کسب‌وکار‌های محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال، از محور‌های فعالیت بنیاد علوی در شهرستان قوچان به شمار می‌رود.

همچنین در این جریان این بازدید و نشست نماینده بنیاد علوی در خراسان رضوی با مسئولان شهرستان قوچان، موضوع حمایت از دوگانه‌سوز شدن ۲۰ واحد نانوایی در شهرستان قوچان مطرح شد و بنیاد علوی برای کمک به اجرای این طرح اعلام آمادگی کرد؛ اقدامی که می‌تواند در افزایش آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فعالیت در شرایط احتمالی محدودیت تأمین سوخت مؤثر باشد.