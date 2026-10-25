به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی و دومین گردهمایی دبیران انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، هم‌اکنون با حضور دکتر مصطفی زارعی مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان و جمعی از کارشناسان و دبیران انجمن‌های ورزشی دانشجویی، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.

این نشست امروز یکشنبه سوم آبان‌ماه با هدف هم‌اندیشی، تبادل تجربیات و بررسی راهکار‌های توسعه و ارتقای ورزش دانشگاهی کشور برگزار شده است و فرصتی برای تقویت تعامل و همکاری میان کارشناسان تربیت‌بدنی و فعالان انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور فراهم می‌آورد.

گفتنی است؛ این گردهمایی از دوم تا چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.