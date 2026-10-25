نماینده ولی فقیه در کردستان با هشدار نسبت به طمع‌ورزی دشمنان برای ایجاد انحراف فرهنگی در منطقه گفت: اصالت، وقار و بافت سنتی زنان کُرد وجه غالب جامعه استان است و ارتقای منزلت اجتماعی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار باید با پیوست فرهنگی دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در همایش ملی بانوی کرد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به نقش کلیدی زنان در تحقق جامعه آرمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آموزه‌های قرآنی و بیانیه گام دوم انقلاب، زن و مرد صالح دو بال اصلی شکل‌گیری حیات طیبه در جامعه اسلامی هستند.



وی با اشاره به آخرین داده‌های آماری استان اظهار داشت: از جمعیت یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفری کردستان، افزون بر ۸۵۳ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که از این تعداد، ۶۰۷ هزار نفر در شهر‌ها و ۲۴۶ هزار نفر در روستا‌ها سکونت دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی تأکید کرد: زنان روستایی نماد عینی صیانت از هویت، اخلاق و سبک زندگی اصیل کردی هستند و نباید برخی رفتار‌های هنجارشکنانه در محیط‌های شهری را به عنوان وجه غالب زنان این دیار تعبیر کرد؛ چرا که اصالت و دینداری ریشه‌دار در عمق این منطقه کاملا زنده و پویاست.

نماینده ولی فقیه در کردستان با ارزیابی شاخص‌های اجتماعی افزود: با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، آمار‌های واقعی نشان می‌دهد کردستان در حوزه آسیب‌های مربوط به زنان وضعیت به مراتب بهتری نسبت به میانگین‌ها دارد؛ به‌طوری‌که آمار زندانیان زن در استان بسیار ناچیز و قلیل است و همین تعداد اندک نیز درگیر مشکلات ناخواسته مالی یا تعهدات ضمانتی شده‌اند که این امر گواه روشنی بر پایداری نهاد خانواده در کردستان است.

وی با تمجید از جایگاه نخبگانی بانوان استان تصریح کرد: امروز زنان کردستان در قامت نویسندگان، هنرمندان، چهره‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی نقشی اثرگذار دارند؛ ضمن آنکه در میادین ورزشی کشور، دختران ما در رشته‌های انفرادی و تیمی از جمله والیبال، فوتبال، فوتسال و بسکتبال بر روی سکو‌های قهرمانی خوش درخشیده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در پایان با تأکید بر هوشیاری در برابر جریان‌های ضد فرهنگی خاطرنشان کرد: با توجه به تمرکز و طمع دشمن بر بافت فرهنگی کردستان، ارتقای جایگاه اجتماعی زنان و همچنین حل دغدغه اشتغال به‌ویژه برای بانوان بی‌سرپرست و بدسرپرست، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و پیوست‌های دقیق فرهنگی است تا این قشر ارزشمند به منزلت شایسته خود در جامعه دست یابند.

زنان کُرد در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی بی‌بدیلی دارند

استاندار کردستان نیز با تأکید بر اینکه جایگاه زنان در مناطق کردنشین در طول تاریخ جایگاهی بی‌بدیل بوده است، گفت: زنان ما تنها در گوشه خانه‌ها نبودند، بلکه در عرصه‌های اجتماعی فعال بوده و حتی در سده‌های گذشته در منطقه اورامان زن حکمران داشتیم.

آرش زره‌تن لهونی با اشاره به پیشینه درخشان زنان در مناطق کردنشین اظهار داشت: زنان ما در طول تاریخ در حوزه‌های گوناگون نقش‌آفرین بوده‌اند؛ شاعران بزرگی داشتیم، در عرصه تعلیم و تربیت نقش ویژه‌ای ایفا کرده و در انتقال فرهنگ، آداب، رسوم و زبان از نسلی به نسل دیگر پیشگام بوده‌اند.

وی یادآور شد: حضور زنان حکمران در سده‌های گذشته در منطقه هورامان (اورامان) نشان‌دهنده جایگاه برجسته، پویایی و حضور فعال زنان در عرصه اجتماع است و ثابت می‌کند که زنان کرد تنها در گوشه خانه‌ها نبوده‌اند؛ از این رو برگزاری همایش‌هایی در سطح ملی تحت عنوان زنان کرد بسیار به‌جا و ارزشمند است.