به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر، معادل ۶۲ درصد جمعیت استان، تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

فریده جعفری افزود: از جمعیت تحت پوشش استان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان، معادل ۸۴ درصد، به‌صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه دهک یک تا پنجم درآمدی مشمول خدمات رایگان درمانی بیمه سلامت هستند و سایر دهک‌ها درصدی از هزینه‌ها را براساس دهک‌بندی پرداخت می‌کنند، ادامه داد: یک میلیون و ۲۱۳ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان را روستاییان تشکیل می‌دهند که از خدمات بیمه‌ای رایگان بهره‌مند هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان اینکه بیمه سلامت به‌عنوان یکی از بیمه‌های پایه درمان، بخشی از هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بیمه‌شدگان را مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب پوشش می‌دهد، افزود: این خدمات شامل ویزیت پزشک، آزمایش‌های تشخیصی، تصویربرداری، دارو و خدمات بستری در مراکز درمانی طرف قرارداد است. میزان تعهد بیمه در هر یک از این بخش‌ها به نوع خدمت، مرکز ارائه‌دهنده و مقررات پوشش بیمه‌ای بستگی دارد.

جعفری اظهار کرد: گسترش پوشش بیمه‌ای و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق روستایی، از جمله محور‌های مهم حمایت مالی از سلامت جامعه است.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: برخورداری از بیمه پایه می‌تواند بخشی از هزینه‌های درمان را کاهش دهد و دسترسی به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند؛ از این رو، اطلاع از وضعیت اعتبار بیمه و آگاهی از مراکز طرف قرارداد برای استفاده بهتر از پوشش‌های بیمه‌ای اهمیت دارد.

جعفری با اشاره به راه‌های بررسی وضعیت بیمه‌ای گفت: بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶* یا تماس با شماره ۱۶۶۶ از وضعیت بیمه خود مطلع شوند.