به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ساخت سریال ۲۶ قسمتی متاوار به کارگردانی و تهیه کنندگی علی حسن زاده با حضور دکتر لطیفی مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل و جمعی از معاونین و مدیران رسانه و همچنین هنرمندان شاخص و برخی شخصیت‌های استانی آغاز شد.

این سریال به موضوع رواج و تاثیرات بازی‌های رایانه‌ای در بین جوانان می‌پردازد. بدین شکل که بازی رایانه‌ای تازه‌ای در شهر رواج پیدا کرده که به جوانان این امکان را می‌دهد تا در فضایی مجازی، شخصیت‌هایی شبیه انسان‌های واقعی خلق کنند و مطابق میل خود آنها را هدایت کنند. این کاراکتر‌ها زندگی مستقلی در دنیای مجازی دارند، اما رفتار‌های هنجارشکنانه و نامتعارفشان به‌تدریج بر کاربران و زندگی واقعی آنها نیز تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد؛ چرا که در این جهان، خبری از منطق، قانون، اخلاق و ارزش‌های پذیرفته‌شده جوامع انسانی نیست.

در این میان، پسری جوان با وجود آگاهی از غیرواقعی بودن گلناز، یکی از شخصیت‌های مجازی، به او دل می‌بندد و در پی یافتن کاربر واقعی او در شهر برمی‌آید. این دلبستگی، ماجرا‌هایی خنده‌دار با چاشنی طنز و در عین حال عجیب و غیر قابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. هم‌زمان، خانواده‌ها نیز می‌کوشند با اصلاح رفتار و عملکرد شخصیت‌های مجازی فرزندانشان، آنها را از تأثیرات مخرب این دنیای بی‌قاعده و غیر واقعی دور نگه دارند.

دکتر لطیفی مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل گفت: ساخت این قبیل سریال‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است. چرا که موجب آگاهی قشر جوان و نوجوان و همچنین خانواده‌های آنان در جهت کنترل هرچه بیشتر و بهتر این عزیزان می‌شود.

وی افزود: امید داریم در جهت تولید سریال‌های بیشتر با موضوعات مختلف بتوانیم بیش از پیش موجبات رضایت مخاطبین عزیز شبکه سبلان شبکه امید و اخلاق را بدست آوریم و در این مسیر با توکل بر خدا و کمک و همدلی همکارانمان تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

گفتنی ست: سریال ۲۶ قسمتی متاوار به تهیه کنندگی و کارگردانی علی حسن زاده، تصویربرداری و نورپردازی عارف نامور، صدابرداری علی آقازاده و با نظارت جاوید نقی زاده و جلیل شامی بعنوان ناظران کیفی در شبکه استانی سبلان در دست تولید و ساخت است.