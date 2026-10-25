حفاظت از آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی صیانت از حافظه تاریخی هویت و شناسنامه ملت ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کاروانسرای سعادت، اثری به جا مانده از دوران قاجار و ثبت شده در فهرست آثار ملی است. این بنای دوطبقه، سال‌ها مرکز تجارت محلی بوده و در گذر زمان نقش‌های متعددی را ایفا کرده است. این کاروانسرا از یک میدان‌بار محلی به بازاری برای فرش دستباف تبدیل شد و اکنون به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی نهاوند احیا شده است.

این مکان محل دادوستد اهالی نهاوند، روستا‌های اطراف، و شهر‌های همجوار بوده که اقدام به خریدوفروش انواع اقلام و کالا‌های مختلفی بوده است

نهاوند ۳۲۲ اثر تاریخی ارزشمند دارد.