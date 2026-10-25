رئیس سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار نشان‌دار در سامانه این صندوق ثبت شده‌اند و افزایش منابع مالی برای گسترش پوشش بیمه‌ای این بیماران ضروری است.

محمدمهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به محدودیت منابع صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار نشان‌دار در سامانه این صندوق ثبت شده‌اند و افزایش منابع مالی برای گسترش پوشش بیمه‌ای این بیماران ضروری است.

رئیس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به هزینه‌های بالای درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: منابع فعلی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج حدود ۱۵ همت است و این صندوق، بیمه‌شدگان سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: برای ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب و پاسخ‌گویی به نیاز‌های بیماران، باید منابع مالی این صندوق افزایش یابد. پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای منابع مورد نیاز در سال گذشته دو برابر رقم فعلی بود، اما به دلیل مشکلات موجود، این پیشنهاد محقق نشد و اکنون سازمان با همین میزان اعتبار، هزینه‌ها را مدیریت می‌کند.

ناصحی با اشاره به هزینه‌های مربوط به دارو، خدمات بستری، بیماری‌های اعصاب و روان، دیابت و سرطان گفت: بیماران مبتلا به سرطان از جمله گروه‌های دارای بیشترین هزینه‌های درمانی هستند. این هزینه‌ها میان صندوق و بخش‌های مختلف بیمه‌ای توزیع می‌شود، اما منابع موجود پاسخ‌گوی نیاز‌ها نیست.

رئیس سازمان بیمه سلامت ابراز امیدواری کرد که هنگام تدوین بودجه سال آینده، افزایش منابع این صندوق مورد توجه قرار گیرد تا بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر و صعب‌العلاج بتوانند از پوشش بیمه‌ای مناسب‌تری برخوردار شوند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش منابع مالی امکان گسترش پوشش‌های بیمه‌ای را فراهم می‌کند، افزود: مردم برای درمان بیماری‌های سخت و نادر خود به حمایت بیمه‌ای مؤثر نیاز دارند و در صورت تأمین منابع، می‌توان خدمات بیشتری به این بیماران ارائه کرد.

بدهی ۸۵ همتی بیمه سلامت در سال گذشته

ناصحی یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت را تأخیر در پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی و داروخانه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع سازمان تنها بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون را پوشش می‌دهد، با بدهی‌های انباشته مواجه هستیم.

وی با اشاره به ثبت حدود ۸۵ همت بدهی در سال گذشته افزود: میزان بدهی‌ها در سال جاری نیز به‌طور قطع افزایش خواهد یافت. با وجود مدیریت هزینه‌ها، سازمان همچنان با این حجم از بدهی روبه‌رو است.

رئیس سازمان بیمه سلامت درباره وضعیت مطالبات مراکز درمانی توضیح داد: تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بدهی داریم. در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های مربوط به مراکز دولتی، پرداخت شده است؛ با این حال، بدهی‌های سال گذشته همچنان باقی است و برای تسویه مطالبات باقی‌مانده سال جاری نیز باید منابع لازم تأمین شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: بخشی از منابع مورد انتظار هنوز محقق نشده است و سازمان در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم این منابع هرچه سریع‌تر تأمین شود تا امکان تسویه بدهی‌ها فراهم شود.

پوشش ۹۰ درصدی خدمات ناباروری در مراکز دولتی

ناصحی در ادامه درباره اقدامات سازمان بیمه سلامت در زمینه درمان ناباروری اظهار کرد: موضوع ناباروری در کشور مورد توجه قرار دارد و در قانون بودجه نیز منابعی برای این بخش پیش‌بینی شده است. سازمان بیمه سلامت نیز علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده، پوشش این خدمات را دنبال می‌کند.

وی افزود: خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری در مراکز دولتی با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی و در مراکز خصوصی با پوشش ۷۰ درصدی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان بیمه سلامت با اشاره به تفاوت هزینه‌های درمان در مراکز دولتی و خصوصی گفت: در برخی موارد، خدمات مورد نیاز در مراکز دولتی ارائه نمی‌شود و مراجعه بیمار به مراکز خصوصی می‌تواند سهم پرداختی او را افزایش دهد؛ اما در صورت دریافت خدمات در مراکز دولتی، هزینه پرداختی از جیب مردم به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.