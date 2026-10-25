معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: امروز می‌توان از هوش مصنوعی در طراحی مطالعات، تحلیل داده‌ها، ویرایش مقالات علمی و تدوین پروپوزال‌های پژوهشی استفاده کرد، اما پذیرش این کاربرد‌ها دو شرط اساسی دارد؛ نخست اینکه پژوهشگر باید نظارت دقیق بر خروجی هوش مصنوعی داشته باشد و دوم اینکه استفاده از این ابزار را به‌صورت شفاف اعلام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در این مراسم با اشاره به گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان گفت: موج هوش مصنوعی به‌شدت فراگیر شده و اگر برای مواجهه با آن تدبیر نکنیم، ممکن است در این موج غرق شویم. گستره خدمات پزشکی بسیار متنوع است و ضروری است که به‌عنوان کاربران این فناوری، با چارچوب‌ها و مقررات آن آشنا باشیم و آنها را رعایت کنیم.

او با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری کشور‌های منطقه در این حوزه افزود: براساس آنچه وزیر بهداشت از برنامه‌ای در عربستان سعودی نقل کرده، این کشور متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در حوزه هوش مصنوعی شده است. مقایسه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با منابعی که در ایران در اختیار داریم، نگران‌کننده است و این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توانیم با کشور‌های منطقه رقابت کنیم.

به گفته آخوندزاده، هوش مصنوعی وارد حوزه پزشکی شده و مسئله امروز، استفاده صحیح و مسئولانه از ظرفیت‌های آن است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به کاربرد‌های گسترده هوش مصنوعی در فعالیت‌های پژوهشی بیان کرد: امروز می‌توان از این فناوری در طراحی مطالعات، تحلیل داده‌ها، ویرایش مقالات علمی و تدوین پروپوزال‌های پژوهشی استفاده کرد، اما پذیرش این کاربرد‌ها دو شرط اساسی دارد؛ نخست اینکه پژوهشگر باید نظارت دقیق بر خروجی هوش مصنوعی داشته باشد و دوم اینکه استفاده از این ابزار را به‌صورت شفاف اعلام کند.

او ادامه داد: هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه پزشکی کمک‌های قابل‌توجهی داشته باشد. از جمله در فرایند کشف و توسعه دارو‌های جدید که همواره هزینه‌های سنگینی برای شرکت‌های دارویی داشته است، این فناوری ظرفیت کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایند‌ها را فراهم کرده است.

آخوندزاده همچنین مدل‌سازی شیوع بیماری‌ها، تحلیل داده‌های سلامت عمومی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از دیگر زمینه‌های کاربرد هوش مصنوعی عنوان کرد.

هشدار درباره اطلاعات محرمانه بیماران

این مقام مسئول در ادامه نسبت به خطرات استفاده نادرست از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات نادرست یا ساختگی تولید کند و پژوهشگر را دچار خطا کند. اگر محقق بدون بررسی و راستی‌آزمایی به چنین اطلاعاتی اعتماد کند، ممکن است مسیر پژوهش او منحرف شود.

او یکی دیگر از نگرانی‌های جدی را ورود اطلاعات محرمانه بیماران به سامانه‌های هوش مصنوعی دانست و تأکید کرد: در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه بیماران به این سامانه‌ها اقدامی اشتباه است که متأسفانه در حال وقوع است. استفاده از هوش مصنوعی باید همراه با شفافیت و پذیرش مسئولیت کامل از سوی کاربران باشد.

آخوندزاده با بیان اینکه وزارت بهداشت استفاده از هوش مصنوعی را در چارچوب قوانین و ضوابط بین‌المللی پذیرفته است، افزود: اگر این چارچوب‌ها رعایت شوند، استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های علمی و پزشکی مانعی ندارد.

او ابراز امیدواری کرد که بیمارستان سینا با توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در خدمات درمانی، به یکی از مراکز پیشرو در این حوزه در نظام سلامت کشور تبدیل شود.