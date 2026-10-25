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کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: صبح امروز بیرجند با ۴ درجه سلسیوس به همراه سنندج، دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: باتوجه به خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی با استقرار زبانههای سیستم پرفشار در نقشههای سطح زمین، کماکان تداوم کمینه دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین و اسدیه تداوم یخبندان در سربیشه تا صبح فردا ۴ آبان قابل پیش بینی است که برداشت محصولات حساس به دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق مذکور توصیه میشود.
زارعی افزود: شرایط جوی در ۲۴ ساعت آینده در استان پایدار است.
در شبانه روز گذشته سربیشه با یک درجه سلسیوس سردترین نقطه استان و سومین شهر سرد کشور ثبت شد.
روز گذشته دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۴ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شد.