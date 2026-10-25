مدیر فرودگاه شهدای ایلام با اعلام افزایش پرواز‌ها و بهره‌برداری از سالن جدید، از توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به مسافران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمدتقی سلجوقی» مدیر فرودگاه شهدای ایلام، با اعلام این خبر گفت: توسعه پرواز‌ها و افزایش دسترسی عمومی به سفر‌های هوایی از محور‌های کلیدی خدمات‌رسانی این مجموعه است و همه توان خود را برای هم‌افزایی با شرکت‌های هواپیمایی به کار گرفته‌ایم.

وی افزود: اکنون ۳۰ نوبت پرواز رفت‌وبرگشت در مسیر‌های پرتردد تهران و مشهد مقدس برنامه‌ریزی و اجرایی شده است و این پرواز‌ها با همکاری چهار شرکت هواپیمایی آسمان، کارون، ماهان و قشم‌ایر انجام می‌شود.

سلجوقی تصریح کرد: این افزایش پرواز در شرایطی رقم خورد که محدودیت‌هایی در بخش هوانوردی و تنگنا‌های ناشی از شرایط جنگی وجود داشت و بستر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر مسافران استان و گردشگران عراقی به ناوگان هوایی فراهم شده است.

مدیر فرودگاه ایلام با اشاره به زیرساخت‌های موجود خاطرنشان کرد: فرودگاه اکنون به‌صورت هم‌زمان به سه هواپیما خدمات ارائه می‌دهد، اما این ظرفیت برای سال‌های آینده پاسخگو نخواهد بود و برنامه توسعه توقفگاه هواپیما‌ها برای افزایش گنجایش از سه به پنج فروند در دست پیگیری قرار دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی سالن جدید فرودگاه در ششم مرداد ۱۴۰۳ با گستره پنج هزار و ۸۷۷ مترمربع و اعتبار افزون بر چهار هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سالن، فضای خدمت‌رسانی به مسافران دو برابر شد و ظرفیت جابه‌جایی سالانه فرودگاه به ۷۰۰ هزار مسافر افزایش یافت.

سلجوقی ادامه داد: با گشایش این پایانه، زیرساخت پروازی استان تا شش برابر ارتقا یافته و بستر نشست و برخاست هفتگی تا ۱۴۸ نوبت پرواز در فرودگاه ایلام فراهم شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام در پایان با اشاره به پیگیری‌های چند سال گذشته و تصویب هیئت دولت گفت: فرودگاه شهدای ایلام به‌عنوان مرز هوایی شناخته شده و رایزنی برای راه‌اندازی خط پروازی مستقیم میان ایلام و نجف اشرف نیز در دست پیگیری قرار دارد.