مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پوشش رایگان نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر در استان و شناسایی و نشان‌دار شدن ۳۱۰۰ زوج نابارور در سامانه‌های این سازمان خبر داد.

پوشش رایگان نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار مازندرانی زیر چتر بیمه سلامت

پوشش رایگان نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار مازندرانی زیر چتر بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با هفته بیمه سلامت، از دوم تا هشتم آبان و سی‌ودومین سالگرد تأسیس بیمه سلامت کشور، در مراسمی از خیران حوزه بیمه سلامت مازندران قدردانی شد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران در این مراسم با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر کاهش پرداخت از جیب مردم گفت: قرار است سهم پرداختی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش یابد.

دکتر ذوالفقار تقوی افزود: تلاش می‌شود پوشش بیمه سلامت در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد جمعیت ایرانی برسد.

وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت مازندران زیر پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: حدود ۷۰ درصد این جمعیت، معادل نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر، به‌صورت رایگان از طریق صندوق‌های بیمه روستایی و سلامت همگانی ایرانیان تحت پوشش قرار دارند.

تقوی با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از درمان زوج‌های نابارور افزود: ۳۱۰۰ زوج نابارور در سامانه‌های بیمه سلامت استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین از پوشش بیمه‌ای رایگان ۵۱ بیماری خاص و صعب‌العلاج پس از تأیید بیماری و ثبت نشان خبر داد و گفت: ۶ درصد از بیماران دیالیزی کشور مربوط به مازندران هستند.

استاندار مازندران نیز در این مراسم با ابراز نگرانی از آمار بالای ابتلا به دیابت و فشارخون در استان، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به بیماران و جامعه را از پیامد‌های این وضعیت دانست.

دکتر مهدی یونسی رستمی گفت: سلامت و امنیت دو مؤلفه‌اند که در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه توسعه استان را فراهم کنند.

وی بر جلوگیری از گسترش بیماری‌های زمینه‌ای با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، صداوسیما و استانداری تأکید کرد و افزود: دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم کند و استانداری مازندران در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

استاندار مازندران همچنین اصلاح فرایند‌های درمان، پیشگیری از هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از الزام بیماران اورژانسی به تهیه اقلام بیمارستانی از خارج بیمارستان را از موارد ضروری دانست.