معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور گفت: مسمومیت به راحتی قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن نوری ساری در نشست خبری هفته پیشگیری از مسمومیت گفت: برخی از مسمومیت‌ها در فصل‌های مختلف نوسان دارد. مسمومیت با قارچ سمی در فصل بهار بیشتر است و توصیه می‌شود تنها از قارچ‌های پرورشی کارخانه‌ای استفاده شود و مسمومیت با مونوکسیده کربن در فصل‌های سرد به اوج خود می‌رسد.

نوری ساری گفت: مونوکسید کربن ۲۵۰ برابر اکسیژن خالص مقاوم‌تر به گلبول‌های قرمز می‌چسبد.

وی گفت، اما مسمومیت در پارکینگ‌ها و حتی چادر‌های مسافرتی نیز مشاهده می‌شود که توجه به اختراق کامل این وسایل برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن ضروری است.

معاون آموزش اورژانس گفت: مسمومیت با مونوکسید کربن به علت عدم وجود بو یا رنگ خاص قابل تشخیص نیست و علائم آن با خستگی و سرماخوردگی اشتباه گرفته می‌شود و هنگام مسمومیت با مونوکسید کربن فرد تصمیم گیری و هوشیاری خود را از دست می‌دهد. این مسمومیت تنها با باز کردن پنجره رفع نمی‌شود.

نوری ساری افزود: برای نجات دیگر افراد مسموم نیز نباید فردی که خود نیز مسموم است اقدام کندو بهترین کار در هنگام مسمومیت با مونوکسید کربن ترک محل است و باید از همسایگان کمک بگیرد و موضوع را سریع به شماره ۱۱۵ اورژانس کشور اطلاع دهد.

سهم بالای حوادث خانگی در مسمومیت با مونوکسید کربن

نوری ساری با اشاره به آمار موارد مسمومیت با مونوکسید کربن اظهار کرد: بر اساس آمار مطرح‌شده، شمار موارد ثبت‌شده در سال‌های گذشته به حدود ۸۳۰ و ۸۵۷ مورد رسیده است. همچنین، حدود ۹۲ درصد از موارد مسمومیت مورد اشاره در منازل رخ داده و نیمی از این حوادث با آبگرمکن یا بخاری ارتباط داشته‌اند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حوادث با اقداماتی ساده و قابل پیش‌بینی قابل پیشگیری هستند. استفاده نادرست از وسایل گرمایشی، نقص در دودکش‌ها و تهویه نامناسب محیط از جمله عواملی هستند که می‌توانند خطر مسمومیت را افزایش دهند.

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت بررسی وسایل گرمایشی پیش از استفاده در فصل سرما گفت: شهروندان باید از عملکرد صحیح دودکش‌ها، نصب اصولی وسایل گرمایشی و تأمین تهویه مناسب اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز از کارشناسان آتش‌نشانی برای بررسی ایمنی محیط کمک بگیرند.