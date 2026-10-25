معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به چالش‌های اقتصادی صنعت برق و تأثیر شکاف میان قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه تمام‌شده تأمین آن بر روند سرمایه‌گذاری، از ورود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی به شبکه سراسری در سال آینده خبر داد.

ورود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به شبکه سراسری

ورود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به شبکه سراسری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به پیامد‌های مالی فاصله میان قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه واقعی تأمین آن اظهار کرد: تداوم این وضعیت، بدون پیش‌بینی منابع جبرانی پایدار، موجب افزایش مطالبات و بدهی‌های صنعت برق و کاهش توان سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، جبران این شکاف از محل بودجه عمومی می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد کند و کسری بودجه را افزایش دهد.

وی افزود: اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری برق، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و گسترش بازار رقابتی، از جمله راهکار‌های ضروری برای تقویت پایداری اقتصادی صنعت برق و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

افزایش سهم صنایع در توسعه ظرفیت تولید برق

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به نقش رو به رشد صنایع در تأمین برق موردنیاز کشور گفت: در سال آینده،۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی وارد مدار خواهد شد که سهم نیروگاه‌های خودتأمین صنایع از این ظرفیت، حدود دو برابر ظرفیت واحد‌های جدید دولتی وزارت نیرو است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش مشارکت بخش صنعت در سرمایه‌گذاری برای تأمین برق موردنیاز کشور است.

رجبی‌مشهدی همچنین توسعه معاملات برق در بورس انرژی را یکی از ابزار‌های مؤثر برای افزایش شفافیت قیمت‌ها، تسهیل مبادلات و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد که تعمیق این بازار می‌تواند به ایجاد تعادل بیشتر میان تولید و مصرف برق کمک کند.

مدیریت مصرف با توسعه کنتور‌های هوشمند

وی در ادامه، توسعه کنتور‌های هوشمند را از محور‌های مهم مدیریت تقاضای برق برشمرد و توضیح داد: این تجهیزات علاوه بر فراهم‌کردن امکان پایش دقیق مصرف و اجرای مؤثر سیاست‌های تعرفه‌ای، ظرفیت کنترل توان مصرفی مشترکان پرمصرف را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده ایجاد می‌کنند. بهره‌گیری از این قابلیت، به‌ویژه در ساعات اوج بار، می‌تواند در کاهش مصارف مازاد و جلوگیری از افزایش فشار بر شبکه مؤثر باشد.

به گفته رجبی‌مشهدی، سیاست وزارت نیرو بر جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف استوار است؛ به‌طوری‌که مشترکان خوش‌مصرف از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند و مشترکان پرمصرف نیز با اصلاح الگوی مصرف، از اعمال محدودیت جلوگیری کنند و هزینه برق مصرفی بیش از الگو را متناسب با هزینه تأمین آن بپردازند.

آمادگی صنعت برق برای عبور از دوره حساس فصل سرد

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها در آستانه فصل سرد گفت: اگرچه سطح ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی مناسب است، محدودیت عرضه گاز و افزایش تقاضا در ماه‌های سرد سال می‌تواند تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کند.

وی تأکید کرد که صنعت برق باید برای تأمین پایدار انرژی در دوره حساس ۱۰۰ روزه فصل سرد آمادگی کامل داشته باشد. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مرتبط در تأمین سوخت، آماده‌به‌کاری واحد‌های نیروگاهی و مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف برق و گاز است تا این دوره با کمترین پیامد برای شبکه انرژی کشور سپری شود.