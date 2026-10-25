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در جلسه کارگروه توسعه مهارت آذربایجان غربی؛ ضمن تکریم محمود پسندیده ژاله خلیلی بهعنوان مدیرکل جدید آموزش فنیوحرفهای استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه توسعه مهارت استان با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و سیدجمیل احمدی معاون آموزش فنیوحرفهای کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیوند آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی بازار کار گفت: آموزشهای فنیوحرفهای باید متناسب با ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و لجستیکی استان توسعه یابد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار فراهم شود.
محمد دهقان با اشاره به تولید سالانه حدود ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان و برخورداری آذربایجانغربی از ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی، این مزیتها را فرصت مناسبی برای توسعه آموزشهای تخصصی دانسته و بر تربیت نیروی ماهر در حوزه صنایع تبدیلی، فرآوری مواد معدنی و مشاغل مرتبط تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، گردشگری و مرزی استان، خواستار توجه ویژه به آموزشهای تخصصی گردشگری و خدمات و تربیت نیروی انسانی موردنیاز زیرساختهای تجاری و لجستیکی شده و افزود: توسعه هنرستانهای وابسته به صنعت و راهاندازی رشتههای تخصصی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی ضروری است.
در پایان این جلسه ضمن تکریم محمود پسندیده و معارفه ژاله خلیلی بهعنوان مدیرکل جدید آموزش فنیوحرفهای آذربایجانغربی، از برگزیدگان استانی المپیاد ملی مهارت نیز تجلیل شد.