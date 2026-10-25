به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه توسعه مهارت استان با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و سیدجمیل احمدی معاون آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های واقعی بازار کار گفت: آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای باید متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و لجستیکی استان توسعه یابد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم شود.

محمد دهقان با اشاره به تولید سالانه حدود ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان و برخورداری آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی، این مزیت‌ها را فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های تخصصی دانسته و بر تربیت نیروی ماهر در حوزه صنایع تبدیلی، فرآوری مواد معدنی و مشاغل مرتبط تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و مرزی استان، خواستار توجه ویژه به آموزش‌های تخصصی گردشگری و خدمات و تربیت نیروی انسانی موردنیاز زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی شده و افزود: توسعه هنرستان‌های وابسته به صنعت و راه‌اندازی رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز واحد‌های تولیدی ضروری است.

در پایان این جلسه ضمن تکریم محمود پسندیده و معارفه ژاله خلیلی به‌عنوان مدیرکل جدید آموزش فنی‌وحرفه‌ای آذربایجان‌غربی، از برگزیدگان استانی المپیاد ملی مهارت نیز تجلیل شد.