مردم در تجمع شبانه شب دویست‌وسی‌وهشتم در گوشه و کنار استان، هم‌زمان با ایام فاطمیه، با تأکید بر درس‌های بصیرت و ایستادگی حضرت زهرا (س)، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت‌کنندگان در این تجمع، مکتب فاطمی را الگویی برای دفاع از حق، مقاومت در برابر تهدید‌ها و ایستادگی در شرایط دشوار دانستند و حضور مستمر در میدان را نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب عنوان کردند.

حضور دسته‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی در میان تجمع‌کنندگان نیز جلوه‌ای از پیوند عزاداری فاطمی با حضور اجتماعی مردم بود.

حاضران همچنین با اشاره به اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جلوگیری از بازگشت ناو‌های آمریکایی به خلیج فارس، اقتدار دفاعی کشور را مایه اطمینان و سربلندی دانستند و بر اهمیت حفظ امنیت و استقلال ایران تأکید کردند.