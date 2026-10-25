دبیر همایش بانوی کُرد گفت: اصالت، حیا، عفت، شجاعت و صبر تاریخی، بانوی کُرد را به الگویی برجسته و مصداق عینی بانوی تراز ایران اسلامی بدل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی در همایش بانوی کُرد در سنندج با اشاره به جایگاه والای زنان در فرهنگ و تاریخ این دیار اظهار داشت: زنان نیمی از پیکره جامعه هستند و نقشی پیشران در هدایت و پرورش نیم دیگر جامعه بر عهده دارند که تبیین هویت اصیل آنان، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تجلیل از نقش‌آفرینی بانوان کُرد در طول تاریخ افزود: مهرورزی، عاطفه عمیق خانوادگی، غیرت و ایستادگی، از خصیصه‌های ممتاز زنان این خطه است و الگو‌های ماندگاری همچون شهیده فاطمه اسدی نشان‌دهنده عمق این شجاعت و مقاومت تاریخی‌اند.

دبیر همایش ملی بانوی کُرد در تشریح روند اجرایی و علمی این رویداد تصریح کرد: دبیرخانه همایش از حدود یک سال و هفت ماه پیش با تشکیل کمیته علمی و اخذ مجوز معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کار خود را کلید زد؛ هرچند برگزاری آن به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاد، اما در کنار فراخوان مقالات علمی، جشنواره فرهنگی و هنری نیز در قالب‌های شعر، داستان، موسیقی، عکس، پادکست و موشن‌گرافی برگزار شد و آثار ارزنده‌ای به دبیرخانه رسید.

حجت‌الاسلام عبدالملکی از شناسایی چهره‌های موفق و مفاخر معاصر خبر داد و گفت: با بررسی ۵۱۲ پرونده و نامزد معرفی‌شده از سوی نهاد‌ها و مراجعات مردمی، در نهایت ۳۴ اثر و چهره به مرحله رقابت راه یافتند و امروز از ۱۰ بانوی شاخص و برگزیده تجلیل به عمل می‌آید.

وی در پایان از رونمایی کتاب معرفی مفاخر گذشته بانوان کرد، در این همایش خبر داد.