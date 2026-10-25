به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،علی متقیان گفت: افزایش میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان خراسان‌ شمالی نشان‌دهنده بهبود عملکرد تحصیلی است، اما تداوم این روند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، ارتقای کیفیت آموزش و تلاش بیشتر در این حوزه نیاز دارد.

وی با اشاره به وضعیت معدل نهایی دانش‌آموزان در شهرستان‌های خراسان شمالی افزود: بجنورد با میانگین معدل ۱۱.۹۹ در جایگاه نخست استان قرار گرفت و فاروج با معدل ۱۱.۸۲ و اسفراین با معدل ۱۱.۵۸رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

متقیان گفت: داوطلبان استان، ۱۵۷ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری امسال کسب کردند که از این تعداد، ۱۵ رتبه زیر ۱۰۰ بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی افزود: داوطلبان بجنورد با کسب ۵۴ رتبه زیر هزار، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: پس از بجنورد، داوطلبان شیروان با ۳۹ رتبه، اسفراین با ۳۴ رتبه و سملقان با ۱۸ رتبه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

متقیان گفت: داوطلبان جاجرم نیز ۶ رتبه زیر هزار کسب کردند و فاروج و گرمه هر کدام سه رتبه در این بخش داشتند.

خراسان‌شمالی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میزبان ۱۹۲ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار مدرسه است.