به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران درآئین رونمایی از اجرای حکم محکومیت آمریکا در پرونده بیماران پروانه‌ای گفت: این جلسه با هدف رونمایی از یک اقدام ارزشمند حقوقی و در راستای تقویت مسیر اجرای عدالت برگزار شده است.

عتباتی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند در مسیر تحقق عدالت و تسهیل فرآیند‌های حقوقی و قضایی، گامی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی حقوق بین‌الملل و اسناد حقوق بشردوستانه گفت: این مفاهیم نباید با نگاهی تبعیض‌آمیز و دوگانه، به ابزاری علیه کشور‌های مستقل و نظام‌های سیاسی مقتدر تبدیل شوند.

عتباتی با اشاره به موضوع جلسه و ضرورت پرداختن به حقوق انسانی و حقوق بشردوستانه گفت: به عنوان یک قاضی و مدیر قضایی، محور سخنان باید بر مبانی حقوقی و اصولی استوار باشد که اساس حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند.

عتباتی با اشاره به اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشردوستانه افزود: این مبانی نباید با نگاه تبعیض‌آمیز و چندگانه، به عنوان اهرمی علیه کشور‌های مستقل و نظام‌های سیاسی مستقل و مقتدر مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: بررسی حقوق بشردوستانه باید مبتنی بر اصول حقوقی و فارغ از برخورد‌های دوگانه باشد.

در یک فرایند شفاف قضایی، حقوق بیماران پروانه‌ای از آمریکا احقاق شد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده بیماران پروانه‌ای گفت: با پیگیری‌های قضایی و همکاری نیرو‌های مسلح، محموله نفتی متعلق به آمریکا توقیف و پس از طی فرایند قضایی و فروش آن، حقوق بیماران پروانه‌ای در یک دادرسی عادلانه استیفا شد.

عتباتی با اشاره به روند رسیدگی و اجرای حکم این پرونده گفت: پس از تأمین خواسته در فرایند رسیدگی و صدور اجراییه، با همکاری نیرو‌های مسلح، محموله نفتی متعلق به رژیم آمریکا بر اساس اسناد و مدارک متقن و با مجوز‌های قضایی و بین‌المللی توقیف شد.

عتباتی افزود: پس از توقیف، مراحل فروش و انتقال محموله نیز طی شد و امروز می‌توان با افتخار اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران در یک فرایند شفاف قضایی و دادرسی عادلانه، حقوق بیماران پروانه‌ای را از آمریکا احقاق کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: امیدواریم این اقدام بتواند، هرچند به اندازه‌ای محدود، مرهمی بر سختی‌ها، درد‌ها و رنج‌های بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنان باشد.



پیگیری پرونده بیماران MPS در مرحله بعدی

رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری پرونده‌های متعدد حقوقی علیه عاملان جنایات و خسارت‌های وارده به شهروندان خبر داد و گفت: پرونده بیماران MPS نیز با همین روند دنبال می‌شود و بیش از ۷۵۰ نفر از این بیماران به حقوق خود خواهند رسید.



عتباتی، گفت: در دنیایی که ظلم و جنایت از سوی مدعیان حقوق بشر اتفاق می‌افتد، تلاش دستگاه قضایی این است که بخشی از آلام، دردها و رنج‌های آسیب‌دیدگان را کاهش دهد.



عتباتی افزود: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های مختلف و متعددی را با جدیت در دست بررسی و اقدام دارد.



عتباتی با اشاره به پرونده بیماران MPS گفت: این پرونده نیز به همین روند پیگیری خواهد شد و خسارت این بیماران جبران می‌شود و بیش از ۷۵۰ نفر در این پرونده به حقوق خود خواهند رسید.



رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از پیگیری قضایی پرونده‌های شهدای میناب، شهدای نیروی دریایی ناوگروه دنا، شهدای مرتبط با حمله به امام و اعضای خانواده ایشان، شهدای لامرد، جنایات جنگ ۱۲ روزه و جنایات گروهک تروریستی منافقین خبر داد.



عتباتی تأکید کرد: این پرونده‌ها با قاطعیت، قوت و قدرت از سوی دستگاه قضایی و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت دنبال می‌شود.