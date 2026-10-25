به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۹ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح یکشنبه سوم آبان ماه با میانگین ۸۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۲، احمدآباد ۹۷، استانداری اصفهان ۵۹، انقلاب و ملک شهر ۹۱، پارک زمزم ۷۴، بزرگراه خرازی ۹۰، دانشگاه صنعتی ۷۱، دانشگاه علوم‌پزشکی ۸۰، رودکی ۷۶، رهنان ۷۹، سپاهان شهر ۶۶، فرشادی ۸۷، شهرک منتظری، کاوه و فیض ۸۱، کردآباد ۸۵، میرزا طاهر ۶۷ و ولدان ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۶، زینبیه ۱۰۶ و محور شرق اصفهان ۱۲۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.