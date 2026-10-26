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اجرای نهضت آسفالت در کوچه پس کوچههای روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریدن با همکاری دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار بخش مرکزی فریدن گفت: این طرح در مجموع ۴۰ هزار مترمربع از معابر روستایی را در بر میگیرد و جدولگذاری نیز به طول چهار کیلومتر اجرا و برای اجرای این اقدامات عمرانی، ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
عباس نصیری افزود: همچنین زیرسازی و جدولگذاری معابر در چهار روستای سواران، اسکندری، سفتجان و قفر اجرا شده است.
محمد فاضلی رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی نیز گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چارچوب اجرای طرح هادی و با هدف بهبود زیرساختهای روستایی و تسهیل رفتوآمد اهالی، تاکنون ۵۰ هزار مترمربع از معابر روستاهای شهرستان فریدن را با ۴۰ میلیارد تومان هزینه بهسازی کرده است.