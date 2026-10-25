به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرحله دوم لیگ دوچرخه‌سواری کوهستان آقایان کشور در رشته کراس کانتری با حضور ۷۲ ورزشکار از ۱۱ تیم در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، در پیست روستای کلات منطقه گرماپشته شهرستان تنکابن برگزار شد.

مهدی کابلی مسئول بخش دوچرخه‌سواری کوهستان فدراسیون دوچرخه‌سواری کشور گفت: ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور در این رقابت‌ها حضور داشتند و مشارکت تیم‌ها در این مرحله مطلوب بود.

وی با اشاره به حضور تیم‌های شرکت‌کننده در دوره‌های گذشته افزود: میزبانی این رویداد ورزشی بزرگ، مایه افتخار شهرستان تنکابن است.

در رده سنی جوانان، علی جهانبانیان از تیم پتروشیمی تبریز به مقام نخست رسید، امیرحسین میرزایی از همین تیم دوم شد و ایلیا رهنما از تیم گیلان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده بزرگسالان نیز علیرضا صفری از تیم پتروشیمی تبریز عنوان نخست را کسب کرد، فراز شکری از آکادمی فراز دوم شد و علیرضا اصانلو از تیم رعد پدافند در جایگاه سوم ایستاد.

کابلی با اشاره به برگزاری مرحله سوم لیگ گفت: زمان برگزاری مرحله بعدی به‌زودی اعلام می‌شود و پس از پایان مراحل مسابقات، نفرات برتر برای حضور در اردوهای تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد با شناسایی و انتخاب ورزشکاران برتر، زمینه حضور موفق دوچرخه‌سواران کشور در رقابت‌های برون‌مرزی فراهم شود.

رشته کراس کانتری از شاخه‌های دوچرخه‌سواری کوهستان است که در آن ورزشکاران با عبور از مسیرهای ناهموار و فنی، توان جسمانی، استقامت و مهارت‌های خود را به نمایش می‌گذارند.