تولید نزدیک به یک و نیم تن عسل در ایذه

تولید نزدیک به یک و نیم تن عسل در ایذه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند با اشاره به ظرفیت‌های بخش زنبورداری این شهرستان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار‌های سرشماری، ۸۴۰ بهره‌بردار با مدیریت ۱۳۳ هزار و ۷۲۳ کلنی زنبور عسل، سالانه ۱۴۲۱ تن عسل تولید می‌کنند.

وی افزود: برداشت این محصول در ایذه عمدتا در دو بازه زمانی بهار و پاییز صورت می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی ایذه با اشاره به تنوع محصولات تولیدی، خاطرنشان کرد: در کنار عسل، تولید محصولات ارزشمند جانبی نظیر ژل رویال، موم، بره موم و گرده گل نیز در این شهرستان جریان دارد که از ظرفیت‌های قابل توجه این بخش به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر نقش زنبورداری در رونق اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی، بیان کرد: توسعه این صنعت مستقیما منجر به افزایش درآمد بهره‌برداران و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد محلی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی ایذه همچنین عدم وجود صنایع تبدیلی را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: ایجاد واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی تخصصی، پیش‌شرط عرضه محصول با ارزش افزوده بیشتر و بهبود بازاریابی برای حمایت موثر از زنبورداران شهرستان است.

به گفته عبدالامیر نیرومند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سالانه بیش از ۴ هزار تن عسل در استان خوزستان تولید می‌شود.