\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0627\u0644\u06a9\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u062a\u0635\u0631\u0641\u06cc\u0646 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u062c\u0647\u062a \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0641\u0627\u062a\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 +\u06f1\u06f0 \u06cc\u0627 \u0633\u062a\u0627\u062f \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f.