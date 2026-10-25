

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی در نشست بررسی ساماندهی حریم قلعه ی فلک‌الافلاک خرم آباد بر تسریع در اجرای طرح‌های داخلی و اطراف این مجموعه تأکید کرد و گفت:باید ساماندهی این مجموعه تاریخی، طبیعی و فرهنگی را برای خلق ثروت و توسعه ی گردشگری در لرستان و مرکز استان، با طراحی فاخر و در تراز پیشینه ی جهانی و تاریخی آن، طراحی و اجرایی کرد.



استاندار لرستان با اشاره به اینکه پنج همت طرح داخلی و حریم مجموعه ی تاریخی فلک‌الافلاک در حال اجراست، افزود:برای تأمین مالی این طرح ، کمک خواهیم کرد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان هم باید در این زمینه تلاش کنند تا این روند تسریع شود.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری بیشتر از کارخانه ها ، شهرک‌ها و مناطق ویژه ی اقتصادی استان قابلیت درآمدزایی دارد، بیان کرد: بر این اساس باید از ظرفیت‌های مجموعه ی تاریخی قلعه ی فلک الافلاک خرم آباد برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، بهره لازم را برد.

شاهرخی افزود: این طرح با طرح‌های فاخری که در اطراف و داخل آن اجرا می‌شود، باید علاوه بر ایجاد رونق شهری و گردشگری، در خدمت زیست اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد.