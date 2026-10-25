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استاندار لرستان با تأکید بر تسریع در اجرای طرحهای گردشگری قلعه فلک الافلاک خرم آباد گفت: پنج همت طرح داخلی و حریم این مجموعهی تاریخی در حال اجراست که تلاش میشود هرچه سریعتر این طرح ها، تکمیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی در نشست بررسی ساماندهی حریم قلعه ی فلکالافلاک خرم آباد بر تسریع در اجرای طرحهای داخلی و اطراف این مجموعه تأکید کرد و گفت:باید ساماندهی این مجموعه تاریخی، طبیعی و فرهنگی را برای خلق ثروت و توسعه ی گردشگری در لرستان و مرکز استان، با طراحی فاخر و در تراز پیشینه ی جهانی و تاریخی آن، طراحی و اجرایی کرد.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه پنج همت طرح داخلی و حریم مجموعه ی تاریخی فلکالافلاک در حال اجراست، افزود:برای تأمین مالی این طرح ، کمک خواهیم کرد و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان هم باید در این زمینه تلاش کنند تا این روند تسریع شود.
وی با بیان اینکه صنعت گردشگری بیشتر از کارخانه ها ، شهرکها و مناطق ویژه ی اقتصادی استان قابلیت درآمدزایی دارد، بیان کرد: بر این اساس باید از ظرفیتهای مجموعه ی تاریخی قلعه ی فلک الافلاک خرم آباد برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، بهره لازم را برد.
شاهرخی افزود: این طرح با طرحهای فاخری که در اطراف و داخل آن اجرا میشود، باید علاوه بر ایجاد رونق شهری و گردشگری، در خدمت زیست اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد.