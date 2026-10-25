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عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ تحمیلی سوم، امروز سوم آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در منطقه مجموعه پایگاه هشتم شکاری اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منطقه اصفهان، این عملیات با هدف انهدام ایمن مهمات باقیمانده و با رعایت ملاحظات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خطر برای شهروندان اجرا میشود.
با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق و محدودههای اطراف وجود دارد که منشأ آن، اجرای عملیات انهدام کنترلشده مهمات است.
بر اساس این اعلام اجرای این عملیات، جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و انهدام مهمات با کنترل و رعایت ملاحظات ایمنی انجام میشود.
از شهروندان درخواست میشود با حفظ آرامش، در صورت شنیدن صدای انفجار، از انتشار اخبار تأییدنشده درباره منشأ آن خودداری کنند و اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.