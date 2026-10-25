دبیر نخستین مسابقه اتوماسیون صنعتی کشور گفت: تربیت نیرو‌های متخصص برای توسعه صنایع هوشمند و حرکت به سوی نوآوری اهمیت دوچندان دارد.

امیرحسین نیکوفرد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه یکی از نیاز‌های مهم امروز صنعت کشور، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، تحصیل‌کرده و برخوردار از مهارت‌های عملی است، گفت: صنعت کشور به نیرو‌هایی نیاز دارد که بتوانند دانش دانشگاهی خود را با نیاز‌های واقعی صنعت پیوند دهند و راه‌حل‌های مؤثر فنی ارائه کنند.

مدیر گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود: این موضوع به‌ویژه در حوزه اتوماسیون صنعتی که نقش مهمی در توسعه صنایع هوشمند و افزایش بهره‌وری دارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است و تربیت نیروی متخصص در این حوزه ضروریست.

نیکوفرد با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های عملی برای دانشجویان و علاقه‌مندان اظهار داشت: صرف آموزش نظری کافی نیست و باید فرصت تجربه عملی، حل مسئله و مواجهه با چالش‌های صنعتی نیز برای دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم شود.

وی با بیان اینکه نخستین مسابقه اتوماسیون صنعتی ایران گفت: این رویداد با همکاری انجمن‌های تخصصی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این رویداد، شرکت‌کنندگان با استفاده از ابزار‌های شبیه‌سازی صنعتی و برنامه‌نویسی پی‌ال‌سی (PLC)، مهارت‌های فنی خود را در یک فضای آموزشی و رقابتی به کار می‌گیرند و برای حل مسائل پیچیده‌تر آماده می‌شوند.

نیکوفرد ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد تنها برگزاری یک مسابقه نیست، بلکه ایجاد پیوند مؤثرتر میان دانشگاه و صنعت، شناسایی استعداد‌های برتر و فراهم کردن زمینه ورود نیرو‌های توانمند به بازار کار را دنبال می‌کند.

وی گفت: این رویداد می‌تواند گامی عملی در جهت تربیت و شناسایی متخصصانی باشد که صنعت کشور برای توسعه، نوآوری و حرکت به سمت هوشمندسازی به آنان نیاز دارد.