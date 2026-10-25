جلسه شورای فنی آذربایجان‌غربی آخرین روند پیشرفت فیزیکی، وضعیت اجرایی و موانع موجود مهم‌ترین طرح های عمرانی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای فنی استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان فنی برگزار شد.

در این جلسه مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی آذربایجان‌غربی از منظر پیشرفت فیزیکی، وضعیت اجرایی و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفته و راهکار‌های لازم برای تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین با توجه به دستور استاندار آذربایجان غربی، بر ضرورت تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رعایت دقیق ضوابط و مقررات فنی و توجه به استاندارد‌های کیفی در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید شد.