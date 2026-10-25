به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی موردی از عدم ایفای تعهد ارزی به ارزش تقریبی ۶۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های پلیسی، شرکت مربوطه تعهد ارزی خود را ایفا کرد.

وی افزود: با هدف مقابله با تخلفات ارزی، مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متوجه شدند یک شرکت ارز دولتی را با هدف واردات دریافت کرده، اما در مهلت قانونی به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است.



وی ادامه داد: میزان تعهد ارزی این شرکت بیش از ۴۵۰ هزار یورو برآورد شده بود که با اقدامات و پیگیری‌های پلیس، شرکت نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کرد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: بررسی و پیگیری تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی با هدف صیانت از منابع ارزی کشور در دستور کار پلیس قرار دارد.