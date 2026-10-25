به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم تحلیف کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی برگزار شد.

این مراسم با حضور ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب اراک، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس، معاون قضائی رئیس کل، مدیر مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری، معاون قضائی، ریاست حفاظت و اطلاعات دادگستری، اعضای هیئت مدیره و بازرسان، دادیاران مرکز و ۶۳ کارشناس جدیدالورود در ۱۷ رشته در سالن شهید بهشتی دادگستری استان مرکزی برگزار شد.

در این مراسم از معاونان قضایی استان، اعضای کمیسیون صلح و سازش، دادیاران، اعضای هیئت‌مدیره، رئیس و دبیر آموزش مرکز، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تجلیل شد.