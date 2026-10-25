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مراسم تحلیف کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سالن شهید بهشتی دادگستری استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم تحلیف کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی برگزار شد.
این مراسم با حضور ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه، دادستان عمومی و انقلاب اراک، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس، معاون قضائی رئیس کل، مدیر مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری، معاون قضائی، ریاست حفاظت و اطلاعات دادگستری، اعضای هیئت مدیره و بازرسان، دادیاران مرکز و ۶۳ کارشناس جدیدالورود در ۱۷ رشته در سالن شهید بهشتی دادگستری استان مرکزی برگزار شد.