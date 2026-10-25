معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به صورت شبانه و سرزده از سلف‌سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ارومیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به صورت شبانه و سرزده از سلف‌سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید که رئیس دانشگاه ارومیه و جمعی از مسئولان حضور داشتند، مقابلی ضمن گفت‌وگوی صمیمی با دانشجویان و استماع نظرات و مطالبات آنان، بر بهبود مستمر خدمات رفاهی و امکانات خوابگاهی و تغذیه دانشجویان تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از خوابگاه‌های در دست احداث دانشگاه ارومیه که موجب افزایش ضریب رفاهی و ارتقای خدمات دانشجویی می‌شود، بازدید نموده و بر تسریع در اتمام این پروژه‌ها تأکید کرد.