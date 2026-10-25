رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ گونه از انواع مختلف حیات‌وحش آسیب‌دیده و گرفتار، پس از تیمار و مراقبت، تعداد ۱۸ گونه آن در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شده‌اند.

تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا تیمار و نجات ۲۰ گونه زخمی از انواع حیات‌وحش در آستارا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: دوستداران حیات وحش از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ گونه از انواع مختلف حیات‌وحش شامل عقاب، شاهین، سارگپه، جغد، بوتیمار، هدهد، طاووسک، بلدرچین، یلوه و جوجه تیغی را پیدا کرده و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل دادند.

وی افزود: این گونه‌ها پس از تحویل، تحت درمان، مراقبت و تغذیه قرار گرفته و پس از بازیابی توانایی لازم به طبیعت بازگردانده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: تاکنون ۱۸ گونه پس از طی مراحل درمان و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی شده‌اند و سایر گونه‌ها نیز همچنان تحت مراقبت هستند تا در زمان مناسب به طبیعت بازگردند.

محمدرضا سلامی ریک از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان و حیوانات وحشی آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی غیراصولی آنها خودداری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت آنها به طبیعت انجام شود.