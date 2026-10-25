تهیه فیلم مستند از بافت تاریخی و کهن شهر ساری با هدف معرفی ظرفیت‌های معماری، فرهنگی و تاریخی این شهر در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری از تهیه فیلم مستند درباره بافت تاریخی و کهن این شهر خبر داد.

قاسم قادری گفت: در نشست هم‌اندیشی با حضور حسین اصانلو و آقای مهدوی، کارگردانان و مستندسازان، زمینه‌های تهیه این فیلم بررسی شد.

وی افزود: این مستند با موضوع تاریخ، تمدن و فرهنگ ساری ساخته می‌شود و به گفته او، نخستین اثر از این نوع در شهرستان خواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به وسعت بیش از ۱۳۰ هکتاری بافت تاریخی این شهر و قدمت تقریبی ۶ هزار ساله آن گفت: سبک‌های معماری، آداب و سنن، آجرچینی، نماها، جلوه‌های بصری، طاق‌ها و ایوان‌ها از موضوعاتی هستند که در این مستند به نمایش درمی‌آیند.

قادری افزود: در تهیه این مستند از نظر کارشناسان استانی و کشوری و همچنین منابع و کتاب‌های تاریخی استفاده خواهد شد.