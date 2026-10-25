مرکز خیریه نیکوکاری مهرآباد شهرستان بناب ۳۲ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا کرد.

اهدای ۳۲ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند بنابی

اهدای ۳۲ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند بنابی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،۳۲ سری جهیزیه شامل یخچال، فرش، چرخ گوشت، جاروبرقی، اتو، اجاق گاز، سماور گازی، سرویس چینی، سرویس قابلمه، سماور، ساعت دیواری و سرویس آشپزخانه هر سری جهیزیه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان و در مجموع به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که در اختیار نوعروسان نیازمند شهرستان بناب قرار گرفت و تمامی هزینه‌ها توسط هیئت امنا و خیران، گروه جهادی پایگاه بسیج سلمان فارسی، مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد بناب و کمیته امداد شهرستان بناب پرداخت شده است.

مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد یکی از موسسات خیریه این شهرستان است و خیران این مرکز علاوه بر تهیه و توزیع جهیزیه در تامین نیاز‌های درمانی بیماران خاص کم درآمد و تامین معیشت نیازمندان هم مشارکت می‌کنند.