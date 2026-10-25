به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرشماری امسال به دو صورت حضوری و مجازی انجام می‌شود و در این مرحله، برخی اطلاعاتِ دریافت شده قبلی، راستی آزمایی یا داده‌های ناقص تکمیل خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌شمالی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با فعالیت ۵۱ مامور آمارگیر در ۲۲۵ حوزه شهری و روستایی استان آغاز شد و اطلاعات ۲۲ هزار و ۸۳۰ خانوار در این طرح مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار می‌گیرد.

حسن نادری اظهار کرد: از مجموع ۲۲۵ حوزه سرشماری در خراسان‌شمالی، ۱۳۴ حوزه شهری و ۹۱ حوزه روستایی است که ماموران آمارگیر در این مناطق فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۵۱ مامور آمارگیر از امروز فعالیت خود را در نقاط شهری و روستایی استان آغاز کرده‌اند و اجرای این طرح تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای نخستین بار به شیوه ثبتی‌مبنا و با تکیه بر داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود که تحولی مهم در نظام آمارگیری کشور به شمار می‌رود.

نادری گفت: پیش از این سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دوره‌های ۱۰ ساله انجام می‌شد، اما در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه‌تر به‌روزرسانی می‌شود و امکان دسترسی به داده‌های جدیدتر و پویاتر فراهم خواهد شد.