به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ما می‌توانیم به جای اتوبوس‌های سه کابین، دو اتوبوس تک کابین یا دو کابین خریداری کنیم. البته اتوبوس‌های سه کابین در مسیر‌های مستقیم تردد می‌کنند. ممکن است در میدان انقلاب اصلاحاتی انجام شود، اما به نظر من لازم نیست.

چمران همچنین با بیان اینکه متاسفانه قرارداد واگن‌های مترو با اینکه واگن‌ها به کشتی منتقل شد، هنوز باقی مانده است، گفت: این موضوع وعده نبود، برنامه بود، اما هنوز عملیاتی نشده است. این قرارداد به ۸۰۰ واگن رسید، البته سهم تهران بیش از هزار واگن است که باید وارد شود. این مسئله‌ای است که باید بین دولت ایران و چین حل شود و فراتر از وظیفه شهرداری است.

وی ادامه داد: تعدادی اتوبوس برقی به کشور آمد و تعدادی از آنها در تهران فعالیت می‌کنند و تحولی در این زمینه ایجاد کردند. اتوبوس‌های دوکابین هم وارد شدند که می‌توانند کمک زیادی به ناوگان باشند. تعدادی دیگر نیز خریداری شده که می‌توان به صورت زمینی آنها را حمل کرد. خرید از سوی یک شرکت انجام شده و باید وسایل حمل این اتوبوس‌ها را تامین کند.

چمران در مورد شرکت گردشگری میلاد تهران نیز گفت: یک شرکت وجود داشت، اما متولی قوی برای انجام امور در این بخش نداشتیم. قرار شد تمام مجموعه‌های گردشگری در یک شرکت ساماندهی شوند. بر همین اساس شرکت گردشگری میلاد تهران آغاز به کار کرد و امور به خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: گردشگری در تهران ضعیف است و شهروندان هنوز بخشی از آثار تاریخی پایتخت را نمی‌شناسند. امیدواریم راه‌اندازی این شرکت بتواند در توسعه گردشگری اثرگذار باشد.

رئیس شورای شهرتهران همچنین در رابطه با خشک شدن درختان بوستان جنگلی چیتگر، تصریح کرد: برنامه ما این بود که از شهردار منطقه به شورا دعوت کنیم که در مورد موضوع توضیح دهد.

چمران با اشاره به حل مشکل آب بوستان چیتگر در دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام نمی‌شد مابقی درختان هم خشک می‌شد. در دیگر بخش‌ها هم همین روند طی شد. ما بودجه‌ای برای آبیاری فضای سبز در نظر گرفتیم و برنامه‌ای تنظیم شد که با مشکل مواجه نشویم. ما دیگر نمی‌خواهیم از چاه‌ها برای آبیاری استفاده کنیم.

چمران در خصوص درخواست استیضاح شهردار توسط یکی از اعضا، نیز گفت: هر عضو بر اساس قانون می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند. شاید در این زمینه توصیه شده باشد که چنین کاری انجام نشود، اما به هرشکل این موضوع خلاف قانون نیست، اما باید مصالح عمومی کشور باید در نظر گرفته شود.

رئیس شورای شهر تهران در رابطه با تحقق وعده‌های دوره ششم، اظهار کرد: من اصراری به مقایسه دوره‌ها ندارم. در زمان آقای احمدی نژاد ما تازه وارد شورا شده بودیم و هر وعده‌ای داده شد به نتیجه رسید. امروز هم همینطور است. وعده‌هایی که در برنامه شورا تصویب می‌شود باید اجرا شود. ما آمار و گزارش از میزان عملیاتی شدن وعده‌ها را داریم. تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی روددره اسلام آباد به طرح های باکیفیت شهری

درادامه نشست شورای شهر/ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران از تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی روددره اسلام آباد به پروژه‌های باکیفیت شهری خبر داد.

مهدی عباسی با بیان اینکه طرح حیاط تهران در صحن شورا به تصویب رسید، تصریح کرد: این پروژه یکی از اقدامات درجه یک محسوب می‌شود و امروز که شهرداری برای شمیران نو برنامه ریزی می‌کند، تقریباً همین الگو پیاده سازی می‌شود. اگر بتوانیم پروژه را به اتمام برسانیم سکونتگاه‌های غیررسمی که در روددره اسلام آباد وجود دارند، به پروژه‌های باکیفیت و نوسازی شده منتقل می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه ما در شورا تأکید داشتیم که حقوق ساکنان را به رسمیت می‌شناسیم، خاطرنشان کرد: امروز طرح در مرحله اول در سقف آخر قرار دارد و ۳۰۰ واحد در حال تأمین است که بخشی از نیاز جامعه هدف را تأمین خواهد کرد. موانع زمین‌های باقی مانده هم رفع شده است. درخواست بنده از شهرداری تهران ضمن تقدیر از سازمان نوسازی و شهرداری منطقه این است که پروژه را با سرعت پیش ببرند و فضای سبز آن منطقه را هم حفظ کنند.

وی با بیان اینکه نمی‌دانیم چه مدتی تا پایان دوره باقی مانده است، اظهار کرد: می‌توانیم در شورا یک پروژه همکاری تعریف کنیم و به کار‌های باقی مانده بپردازیم. اگر با همین رویکرد پیش برویم می‌توانیم باقی مانده زمان را به اقدامات منحصر‌به‌فرد بپردازیم. مسائل امیدآفرین در صحن شورا مطرح شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست شورا با اشاره به اینکه رهبر شهیدمان بر امیدآفرینی تأکید داشتند، گفت: چرا مسائل امیدآفرین در صحن شورا مطرح نمی‌شود و برخی اعضای شورا نسبت به موضوعات بی‌اطلاع هستند.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه می‌توانیم مسائل مهمی را در دستور جلسه شورا قرار دهیم، اظهار کرد: چرا مسائل امیدآفرین در صحن شورا مطرح نمی‌شود و برخی اعضای شورا نسبت به موضوعات بی اطلاع هستند.

وی افزود: امام شهیدمان بر امیدآفرینی تأکید داشتند و در این شرایط معاونین شهردار می‌توانند با ارائه گزارشات خود نشان دهند که در شرایط اقتصادی و جنگی، تا چه اندازه می‌توان برای مردم کار کرد.

پیرهادی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم هیئت رئیسه جلسه تاکنون جلسه‌ای تشکیل داده است یا خیر؟، اظهار کرد: درخواست ما این است که هیئت رئیسه در این خصوص توضیح دهد.

وی افزود: شهردار منطقه ۲۲ چند بار این درخواست را داشت که در صحن شورا حضور یابد و در مورد وضعیت درختان بوستان جنگلی چیتگر توضیح دهد.

پیرهادی تأکید کرد: اقدامات زیادی در بوستان چیتگر انجام شده است. در سال‌های اخیر به دلیل بحران آب مدتی آب این بوستان قطع شد که به دلیل عدم تخصیص آب توسط وزارت نیرو بود. طرح علمی برای بوستان چیتگر آماده شده و این اولین طرح بعد از انقلاب است و توسط نخبگان کشور بررسی شده و بوستان‌های جنگلی ما برای اولین بار دارای طرح شدند.

وی اضافه کرد: بیش از ۳۰ کیلومتر شبکه انتقال آب اجرا شده و این اقدامی بود که باید در چند دهه انجام می‌شد، اما در این دوره و در طول چند سال اجرا شده است. در طول دهه‌های اخیر شبکه انتقال و احداث مخازن مورد توجه نبوده و کاری نکردند و امروز می‌گویند: وامصیبتا.

پیرهادی گفت: برای اولین بار طرح جامع آب خام تدوین شده که ابهاماتی داشت و گفتیم اصلاحات صورت بگیرد و سپس در صحن مطرح شود.

وی با بیان اینکه طرح‌های بزرگی هر هفته به بهره برداری می‌رسد، یادآور شد: رئیس شورا هر هفته در این برنامه‌ها حضور دارد و درخواست می‌کنم در جلسات پنج دقیقه هم در مورد این طرح‌ها صحبت کند.