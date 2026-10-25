وزیر خارجه گفت: همه باید بپذیرند که در منطقه، تغییرات بنیادین صورت گرفته است و دیگر هیچ چیزی مانند قبل از جنگ نخواهد بود از جمله تنگه هرمز. تنگه هرمز دهه‌ها باز بود، اما جنگ حاضر همه چیز را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما نشست تخصصی «نقش شهید کمال خرازی در اجماع سازی سیاست خارجی» با حضور آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمعی از معاونین و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، دوستان و همکاران این شهید آغاز شد.

وزیر خارجه گفت : همه باید بپذیرند که در منطقه، تغییرات بنیادین صورت گرفته است و دیگر هیچ چیزی مانند قبل از جنگ نخواهد بود از جمله تنگه هرمز. تنگه هرمز دهه‌ها باز بود، اما جنگ حاضر همه چیز را تغییر داد.

در حاشیه این مراسم مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی افتتاح می‌شود. همچنین کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه» پس از بازسازی ویرانی‌های ناشی از تجاوز دشمن صهیونی راه اندازی خواهد شد.

وزیر امور خارجه: جنگ های اخیر، نقطه عطف در تاریخ منطقه به شمار می رود همه ساختارهای امنیتی را به هم ریخت.

آقای عراقچی در آئین گشایش مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه: پس از این تجاوزها، هیچ چیز دیگر مانند گذشته نخواهد بود ساختار‌های امنیتی که متکی به حضور بیگانگان بود فروریخته است.

پایگاه‌های آمریکایی برای کشور‌های میزبان صلح و امنیت به همراه نداشت بلکه برعکس، علت ناامنی آن‌ها، همین پایگاه‌ها بودند. این پایگاه‌ها در حمله به کشورمان نقش داشتند.

در تجاوز نظامی به ایران، نقش رژیم صهیونیستی برای همه آشکار شد که یگانه عامل بی ثباتی و جنگ طلب در منطقه غرب آسیا این رژیم است که همواره در پی جنگ و تضعیف کشور‌های منطقه است.

این‌ها درس‌هایی است که از جنگ گذشته گرفته شده است و منطقه در پی بازنگری در رویکرد‌های امنیتی خودش است. ما از همه اقدامی که در پی ایجاد امنیت درون زا باشد به طور اصولی استقبال می‌کنیم.

منطقه ما برای صلح و ثبات خودش باید به سمتی حرکت کند که حضور نیرو‌های خارجی به صفر برسد این نیرو‌ها برای منافع خودشان و حفاظت رژیم صهیونیستی به منطقه ما آمده‌اند.

ثابت شد که این نیرو‌ها قادر به تامین امنیت تل آویو، کشور‌های میزبان و حتی خودشان نیستند.

تقریبا همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است. بیش از ۸۰ فروند هواگردشان از بین رفته‌اند توسط موشک‌های ایرانیهمان سیاستی که شهید خرازی قبل از جنگ فرمودند همچنان موضوعیت دارد که امنیت در منطقه باید بدون اتکا به بیگانگان تامین شود و جمهوری اسلامی ایران برای آن آماده است.

ما همسایگان هم بوده هستیم و خواهیم بود و برای تامین امنیت منطقه باید به یک راه حل مشترک برسیم.

همه مسائل منطقه به هم گره خورده است نمی‌شود در گوشه‌ای از منطقه جنگ باشد و در گوشه دیگر صلح باشد به همین علت در همه مذاکراتی که با طرف آمریکایی به واسطه پاکستان و قطر داشتیم تاکید کردیم که خاتمه جنگ باید در همه جبهه‌ها باشد وگرنه شاهد ثبات در منطقه نخواهیم بود.

همه باید بپذیرند که در منطقه، تغییرات بنیادین صورت گرفته است و دیگر هیچ چیزی مانند قبل از جنگ نخواهد بود از جمله تنگه هرمز. تنگه هرمز دهه‌ها باز بود، اما جنگ حاضر همه چیز را تغییر داد.

مسیر‌ها در تنگه هرمز و اداره این تنگه مشابه سابق نخواهد بود و این‌ها مواردی است که با طرف عمانی درباره اش مذاکره شده است این روز‌ها حرف از جنگ دوباره زده می‌شود از الان دارم به بعد از جنگ فکر می‌کنم.

جنگ چه بشود چه نشود سیاست ما سر جایش هست اگر عقلانیتی باشد دیگر حمله به ایران را تجربه نخواهند کرد اگر دوباره تجربه کنند نتیجه‌ای غیر از گذشته نخواهند گرفت.

ما و کشور‌های منطقه باید بدون دخالت خارجی در کنار هم زندگی کنیم و ما آماده همکاری با کشور‌های منطقه به ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستیم. این سیاست ما بوده و هست و ارتباط با کشور‌های منطقه برقرار است و تلاش می‌کنیم به رویکرد مشترک برای تامین امنیت منطقه برسیم.