به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کومو ۲ - ۰ ساسولو

کالیاری ۰ - ۲ بولونیا

ناپولی ۳ - ۳ رم

- برای ناپلی‌ها آنگیسا زامبو در در دقیقه ۲۸، اسکات مک تامینای ۴۸ و ۸۳ گلزنی کردند و گل‌های رم را ماتیاس زوله در دقیقه ۷۰، لئوناردو بالردی ۷۴ و ۸۹ وارد دروازه حریف کردند.

لاتسیو ۲ - ۱ پارما

* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:

اینتر - فیورنتینا

آتالانتا - فروزینونه

جنوآ - ونتزیا

لچه - یوونتوس

اودینزه - میلان

- در جدول سری آ تیم لاتسیو با ۲۲ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های اینتر با ۱۹، رم با ۱۸ و کومو با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.