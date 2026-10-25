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هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با تساوی پرگل ناپولی با رم ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کومو ۲ - ۰ ساسولو
کالیاری ۰ - ۲ بولونیا
ناپولی ۳ - ۳ رم
- برای ناپلیها آنگیسا زامبو در در دقیقه ۲۸، اسکات مک تامینای ۴۸ و ۸۳ گلزنی کردند و گلهای رم را ماتیاس زوله در دقیقه ۷۰، لئوناردو بالردی ۷۴ و ۸۹ وارد دروازه حریف کردند.
لاتسیو ۲ - ۱ پارما
* برنامه - یک شنبه ۳ آبان:
اینتر - فیورنتینا
آتالانتا - فروزینونه
جنوآ - ونتزیا
لچه - یوونتوس
اودینزه - میلان
- در جدول سری آ تیم لاتسیو با ۲۲ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای اینتر با ۱۹، رم با ۱۸ و کومو با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.