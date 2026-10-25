رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان از شکل‌گیری بیش از یک میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بیست‌وپنجمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید قدیری گفت: تحقق آثار اقتصادی این توافق‌ها به ادامه مذاکرات، نهایی‌شدن قرارداد‌های اجرایی و فراهم‌شدن مقدمات عملیاتی آنها بستگی دارد.

وی افزود: تبدیل این توافق‌ها به دستاورد‌های اقتصادی پایدار، مستلزم تداوم ارتباط با طرف‌های خارجی، شناسایی نیاز بازار‌های هدف و رفع موانع اجرایی است؛ مسیری که می‌تواند به توسعه صادرات، ارزآوری و تقویت جایگاه شرکت‌های ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و ۱۷ هیئت تجاری خارجی در این نمایشگاه افزود: توسعه همکاری‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری ایجادشده در این رویداد بود.

مجید قدیری به حضور بیش از ۲۵ سفیر و رایزن اقتصادی و بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان در نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعت دام و طیور ایران، شناسایی بازار‌های هدف و گسترش همکاری‌های صنعتی فراهم کرد.