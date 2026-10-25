رتبه ۷۲ رشته علوم انسانی کنکور امسال به مینا قاسمی، دانش‌آموز دبیرستان دخترانه فجر نور بیارجمند از توابع شهرستان شاهرود رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در آزمون سراسری امسال ۲۳ رتبه دو رقمی در استان سمنان ثبت شد که یکی از این افتخارآفرینان ، دختری از شهر بیارجمند است .

مینا قاسمی دانش‌آموزی که با تحصیل در شهری کمتر برخوردار ، با چالش‌هایی نظیر کمبود امکانات آموزشی، فاصله از مراکز مشاوره و آزمون‌های آزمایشی معتبر و محدودیت دسترسی به منابع کمک‌آموزشی دست و پنجه نرم می کرد ولی با پشتکار فردی، حمایت خانواده و تلاش معلمان توانست در کنکور امسال بدرخشد.