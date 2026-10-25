«رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پاکستان، اعلام کرد: تهران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا در چارچوب توافق صلح با میانجیگری پاکستان آمادگی دارد، اما ادامه محاصره دریایی روند دیپلماسی را با مانع رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد، به نقل از روزنامه پاکستانی «نیوز»، امیری مقدم این اظهارات را شامگاه شنبه در نشستی در اسلام آباد با عنوان «جنگ آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران و ائتلاف های نوظهور منطقه ای؛ بحران بیشتر یا امید به دیپلماسی؟» مطرح کرد.

وی گفت: تهران در جریان سفرهای «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش و رئیس ستاد فرماندهی نیروهای دفاعی پاکستان به ایران، آمادگی خود را برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده است؛ مشروط بر اینکه آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند.



امیری مقدم واشنگتن را به تضعیف دیپلماسی و طولانی کردن بن بست بر سر تنگه هرمز متهم کرد و با تاکید بر تداوم نقش میانجیگرانه اسلام آباد تصریح کرد: یادداشت تفاهم اسلام آباد همچنان معتبر است و پاکستان به ایفای نقش محوری خود برای حل و فصل مناقشه ادامه می دهد.



سفیر ایران در پاکستان همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای خارجی و تحریم ها به پیگیری سیاست های مستقل خود پایبند است.



وی درباره توافق دفاعی مشترک مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نیز گفت: تهران پیش از اتخاذ موضع نهایی، مفاد این توافق را بررسی خواهد کرد.



رضا امیری مقدم با اشاره به اینکه «ما توافق مکه را بررسی می کنیم و اگر مفید باشد، از آن حمایت خواهیم کرد.» ، گفت: این توافق ظرفیتی بالقوه برای تقویت وحدت خواهد بود.

وی مسئله فلسطین و مخالفت ایران با سیاست های رژیم صهیونیستی را از عوامل مهم شکل دهنده به رویارویی های کنونی منطقه دانست.



در ادامه این نشست شماری از مقام های پیشین سیاسی، نظامی و دیپلماتیک پاکستان درباره پیامدهای جنگ و چالش های پیش روی سیاست خارجی اسلام آباد دیدگاه های خود را مطرح کردند.



«اشرف جهانگیر قاضی» سفیر پیشین پاکستان به چالش های دیپلماتیک احتمالی این کشور در صورت پیوستن ایران به توافق دفاعی مشترک مکه اشاره کرد.



«انعام الحق» وزیر امور خارجه پیشین پاکستان نیز خواستار اتخاذ سیاست خارجی متوازن، تقویت توان داخلی و ارزیابی دقیق تعهدات راهبردی پاکستان با توجه به محدودیت های اقتصادی و چالش های امنیتی این کشور شد.



وی بر اهمیت روابط پاکستان با چین تاکید کرد و خواستار بازنگری در رویکرد اسلام آباد به روابط با آمریکا، متناسب با تغییر آرایش روابط بین المللی شد.



سرلشکر بازنشسته «خالد نعیم لودهی» وزیر دفاع پیشین پاکستان نیز با توصیف وضعیت جنگ به عنوان بن بست نظامی، هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری ها می تواند دامنه رویارویی را گسترش دهد و پیامدهای جدی برای امنیت منطقه ای و بین المللی به همراه داشته باشد.



در این نشست «اشفاق احمد گوندل» و «شفقت جلیل» از دبیران پیشین وزارت اطلاع رسانی پاکستان نیز حضور داشتند و دیدگاه های خود را مطرح کردند.



اظهارات سفیر ایران در حالی بیان شده است که پاکستان در ماه های اخیر تلاش کرده است از طریق میانجیگری و تسهیل ارتباطات میان تهران و واشنگتن زمینه کاهش تنش ها را فراهم کند.



موضع اعلام شده تهران درباره تنگه هرمز نیز نشان می دهد که از نگاه مقام های ایرانی رفع محاصره دریایی بنادر ایران یکی از شروط اساسی برای پیشبرد این روند دیپلماتیک است.