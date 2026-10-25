به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، حجت‌الاسلام ادیب از روحانیون حوزه علمیه، با اشاره به سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، درباره مظلومیت ایشان و جایگاه والای آن بانوی بزرگ اسلام سخن گفت.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) با بصیرت و آگاهی، از امام زمان خویش دفاع کردند، بصیرت، ولایت‌مداری و ایستادگی در مسیر حق را از مهم‌ترین درس‌های زندگی ایشان دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، مصطفی عبدالعلی‌زاده از جانبازان دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از سال‌های جنگ تحمیلی پرداخت و از رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار رزمندگان اسلام در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت.

یادواره شهدای تفحص با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی برگزار شد که برای یافتن پیکر مطهر همرزمان شهید خود و بازگرداندن پیکر آنان به آغوش خانواده‌هایشان تلاش کردند.

این مراسم فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین پیوند میان بصیرت، ولایت‌مداری و فداکاری در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی بود.