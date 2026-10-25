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یادواره شهدای تفحص و سوگواره حضرت فاطمه زهرا (س) به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد امام خمینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، حجتالاسلام ادیب از روحانیون حوزه علمیه، با اشاره به سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، درباره مظلومیت ایشان و جایگاه والای آن بانوی بزرگ اسلام سخن گفت.
وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) با بصیرت و آگاهی، از امام زمان خویش دفاع کردند، بصیرت، ولایتمداری و ایستادگی در مسیر حق را از مهمترین درسهای زندگی ایشان دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، مصطفی عبدالعلیزاده از جانبازان دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از سالهای جنگ تحمیلی پرداخت و از رشادتها، فداکاریها و ایثار رزمندگان اسلام در دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی گفت.
یادواره شهدای تفحص با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی برگزار شد که برای یافتن پیکر مطهر همرزمان شهید خود و بازگرداندن پیکر آنان به آغوش خانوادههایشان تلاش کردند.
این مراسم فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین پیوند میان بصیرت، ولایتمداری و فداکاری در راه دفاع از ارزشهای اسلامی بود.