شبکه قرآن هم‌زمان با دهه اول فاطمیه و ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعه‌ای از برنامه‌های عزاداری، سخنرانی‌های مذهبی و محافل انس با دعا و زیارت پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه ها در راستای ترویج معارف فاطمی و بازخوانی سیره نورانی دخت گرامی پیامبر اکرم (ص)، پخش می شود.

برنامه «شبستان» از جمله ویژه‌برنامه‌های این ایام است که زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، هر روز ساعت ۱۸ پخش می شود. این برنامه با سخنرانی علما و قرائت زیارت آل‌یاسین، لحظاتی معنوی از پیوند با آستان اهل‌بیت (ع) را برای مخاطبان رقم می‌زند.

همچنین مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) در محضر رهبر شهید، امروز ساعت ۲۱:۰۵ پخش می‌شود تا مخاطبان در سوگ شهادت بانوی دو عالم، همراه با این محفل عزاداری باشند.

برنامه «ام‌ابیها» نیز امروز ساعت ۲۰:۰۵ پخش می شود.

در بخش سخنرانی‌های معرفتی، بیانات آیت‌الله مصباح یزدی در شرح خطبه فدکیه هر روز ساعت ۱۲:۲۰ ظهر پخش می‌شود، برنامه‌ای که با تبیین مضامین این خطبه تاریخی، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با معارف عمیق و مواضع روشنگرانه حضرت زهرا (س) را فراهم می‌کند.

قرائت دعای توسل امروز ساعت ۱۸:۴۵، فرصتی برای مناجات و توسل به درگاه الهی در روز‌های سوگواری فاطمی فراهم می‌آورد.

حضرت فاطمه زهرا (س)، دخت گرامی پیامبر اکرم (ص)، در پنجمین سال پس از بعثت در مکه چشم به جهان گشود و در عمر کوتاه، اما پربرکت خویش، الگویی ماندگار از ایمان، ولایت‌مداری، عفاف و دفاع از حق را به یادگار گذاشت. درباره تاریخ شهادت آن حضرت، دو روایت مشهور ۷۵ و ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که بر اساس آنها، دهه‌های اول و دوم فاطمیه در میان شیعیان گرامی داشته می‌شوند.