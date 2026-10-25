دانشگاه ارومیه در سومین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران، به‌عنوان دانشگاه شایسته تقدیر کشوری معرفی و موفق به کسب جایزه ملی ثریا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه در سومین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران، به‌عنوان دانشگاه شایسته تقدیر کشوری معرفی و موفق به کسب جایزه ملی ثریا شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار شد، جایزه ملی ثریا به محمود رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه اهدا شد.

در این دوره از جشنواره، دانشگاه ارومیه در کنار دانشگاه‌های شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، به‌عنوان دانشگاه‌های شایسته تقدیر در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجوی بین‌المللی از ملیت‌های مختلف در مقاطع و رشته‌های تحصیلی گوناگون در دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل هستند.