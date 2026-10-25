معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ ، از امروز یکشنبه ۳ آبان آغاز می‌شود و در روز شنبه ۹ آبان سال جاری پایان می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عبدالرضا سیاره گفت : متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام ، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه ، در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ اقدام نمایند.

وی افزود : دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.





